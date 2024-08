I nerazzurri cercano un difensore in questi ultimi giorni di mercato ma i dirigenti sapranno cogliere qualche occasione se gli si presenterà.

L’Inter si trova attualmente in una fase delicata di pianificazione e riflessione riguardo al suo organico, soprattutto per quanto riguarda la linea difensiva. L’allenatore Simone Inzaghi continua a chiedere un difensore e la dirigenza farà di tutto per accontentarlo; scenari inattesi però potrebbero verificarsi per quel che riguarda il reparto offensivo.

L’uscita di Correa: un dilemma non ancora risolto

Attualmente, l’Inter è alle prese con la questione legata al futuro di Joaquin Correa. L’attaccante argentino si trova in bilico tra la permanenza e una possibile partenza che, al momento, appare complicata ma non totalmente esclusa. Il Tucu è al suo ultimo anno di contratto con i nerazzurri e la scintilla non è mai scattata nonostante a volerlo fortemente a Milano sia stato lo stesso Inzaghi, l’allenatore con cui ha conosciuto alla Lazio vette di rendimento mai più toccate.

Joaquin Correa

La suggestione

Nel caso si riuscisse a sbloccare la cessione dell’argentino, secondo calciomercato.com, potrebbe addirittura succedere che l’Inter faccia un tentativo per portare subito a Milano Federico Chiesa. La Juventus è ancora in cerca di una destinazione per l’italiano e con l’avvicinarsi della fine del mercato potrebbe abbassare ulteriormente le proprie richieste: l’affare resterebbe comunque complicato per l’Inter per via dei costi di commissione e ingaggio del giocatore.

La priorità

Parallelamente alle questioni offensive, la dirigenza nerazzurra ha posto una particolare attenzione al rafforzamento della propria difesa. Il nome di Tomas Palacios emerge come priorità assoluta per l’Inter in questo momento.

