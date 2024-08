I nerazzurri hanno sfiorato la vittoria e sono usciti da Marassi con un pareggio che sa di beffa: le buone notizie però ci sono.

In una serata di emozioni contrastanti allo stadio Marassi, il pareggio dell’Inter contro il Genoa ha lasciato spazio a molteplici riflessioni, ma una su tutte domina il panorama: l’ascesa fulminante di Marcus Thuram nel campionato italiano. La sua prestazione, forgiata da una doppietta di pregevole fattura, non solo ha incantato i tifosi nerazzurri ma ha anche gettato le fondamenta per quello che potrebbe essere interpretato come un vivido proclama alla concorrenza: Thuram è qui, e intende lasciare il segno.

Una stella si accende a Marassi

Il francese, alla sua prima apparizione stagionale, ha dimostrato di essere una componente cruciale dell’arsenale offensivo dell’Inter. Con 2 reti che combinano potenza, tecnica e precisione, il figlio d’arte ha avviato la stagione ricordando a tutti le sue qualità eccezionali. Nonostante il pareggio, la sua doppietta, la prima in Serie A, invia un messaggio chiaro sia a Simone Inzaghi che alla concorrenza in campionato.

Lautaro Martinez e Marcus Thuram

Il messaggio

La partita di sabato ha evidenziato il ruolo centrale che Thuram è destinato a rivestire nell’Inter di questa stagione: con l’arrivo di Taremi, che tra l’altro ha ben figurato nel precampionato, si pensava che il francese potesse essere in ballottaggio perenne. Invece l’ex Borussia Mönchengladbach ha subito messo in chiaro le cose: a lasciare il posto di fianco a Lautaro non ci pensa neanche, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Chiaramente Thuram ha bisogno di essere assistito per esprimersi al meglio: la condizione fisica di tutta la squadra deve crescere alla svelta, soprattutto quella di Lautaro Martinez, apparso a Genova piuttosto appesantito.

