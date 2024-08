I nerazzurri molto probabilmente resteranno con i 5 attaccanti attualmente in organico: quest’inverno però le cose potrebbero cambiare.

L’Inter dovrà fare i conti con una stagione lunghissima che prevede una competizione in più, il Mondiale per Club; ecco perché secondo molti servirebbe avere una quinta punta in organico (Correa, sebbene dovesse rimanere, è fuori dai piani). La situazione attuale e le potenziali mosse di mercato a gennaio sono stati analizzati con attenzione dal giornalista Fabrizio Biasin nel suo editoriale per “L’interista“.

Una lacuna in avanti

L’esigenza di un attaccante simile ad Alexis Sanchez nella rosa dell’Inter è un argomento più volte sollevato, tanto nelle conferenze stampa quanto nell’analisi dei tifosi e degli esperti. Questo tipo di calciatore, secondo Biasin, potrebbe offrire alla squadra quell’elemento di imprevedibilità e tecnica che al momento sembra latitare, nonostante le qualità generali del reparto offensivo siano considerate migliorati rispetto alla scorsa stagione.

Domenico Berardi

Le possibilità del mercato di gennaio

I dirigenti nerazzurri al riguardo sono sempre stati piuttosto cauti, come evidenzia lo stesso Biasin: secondo il collega c’è la possibilità, quest’anno, di utilizzare la sessione di mercato di gennaio per apportare le necessarie correzioni alla squadra. Il periodo fino alla pausa invernale sarà dunque cruciale per valutare con attenzione le reali necessità della rosa e la fattibilità di interventi mirati.

La suggestione

Tra le opzioni considerate per rinforzare l’attacco, emerge il nome di Domenico Berardi, calciatore di origine calabrese e attualmente al Sassuolo. Nonostante il giocatore sia in fase di ripresa da un infortunio piuttosto grave, la sua qualità e la sua esperienza potrebbero rappresentare l’iniezione di talento e di determinazione di cui l’Inter ha bisogno. Il costo tra l’altro non dovrebbe essere neanche eccessivo considerato che ora i neroverdi si trovano in Serie B.

