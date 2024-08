Il Milan, nelle ultime ore di mercato, potrebbe dare a un vero e proprio intreccio di mercato che potrebbe portare in rossonero Icardi, e non solo.

Le ultime ore di mercato si preannunciano infuocate in Casa Milan. La dolora e cocente sconfitta di Parma potrebbe infatti suggerire nuovi movimenti di mercato in entrata, per completare al meglio il processo di “creazione” sbandierato da Ibrahimovic nei giorni precedenti. Il Milan però prima di acquistare ha necessità di vendere, di liberare una rosa di quegli esuberi ormai non più funzionali al progetto. Tra questi figurano Adli, ormai fuori da ogni radar di Fonseca, e potrebbero esserci anche Bennacer che, in caso di offerta importante, il Milan non si farebbe problemi a vendere. Dai colleghi di Milanlive.it, riportiamo una voce di mercato che avrebbe dell’incredibile e che riguarda il possibile ritorno in Italia, in rossonero nello specifico, di Mauro Icardi.

Bennacer out-Icardi in

L’intrigo è complicato, ma non impossibile. I colleghi di Milanlive.it riportano di un intreccio di mercato decisamente singolare e al contempo allettante. Bennacer è appetito dall’Arabia, destinazione che accetterebbe con piacere. E’ lecito immaginare quindi che l’offerta che arriverà sul tavolo di Furlani sarà decisamente importante, soprattutto considerando che la clausola rescissoria dell’algerino è pari a 50 milioni di euro. A quel punto il Milan, forte della ricca entrata, potrebbe scatenarsi sul mercato per un clamoroso ritorno in Italia: Mauro Icardi. L’argentino sarebbe quell’attaccante di esperienza ideale per completare il reparto che, dopo Morata, appare decisamente scarno.

Mauro Icardi

Con Icardi anche Bondo dal Monza

La partenza di Bennacer potrebbe dare il via a un vero e proprio intreccio di mercato in quanto, oltre a Icardi, potrebbe permettere al Milan di affondare il colpo anche per il giovane talento del Monza, Warren Bondo. Il suo acquisto sarebbe inoltre decisamente importante anche in funzione liste Under 22, essendo lui un classe 2003. Per ora solo voci, voci e nulla di più. Occorre quindi prendere tali indiscrezioni con la consapevolezza che da qui al tramutarsi in realtà ne deve passare di acqua sotto i ponti ma, come sempre, nel calciomercato tutto è possibile.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG