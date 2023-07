Inter, Lautaro: «Da capitano, voglio vincere lo Scudetto» Le parole del numero 10

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez, neo capitano dell’Inter, tocca tutti gli argomenti caldi sul tavolo dei nerazzurri, parlando anche della prossima stagione:

SCUDETTO

«Dal momento in cui sono diventato capitano, ho in testa la voglia di vincere il campionato e di alzare io il trofeo. Io e i miei compagni ce lo siamo detti, abbiamo lasciato l’Inter in alto, la gente si aspetta tanto da noi e noi da lì ripartiremo. Questa è una società abituata a vincere. E perché abbiamo fame. Io voglio vincere sempre, anche le partitine in allenamento. E questo messaggio voglio trasmetterlo ai più giovani»

