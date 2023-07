L’ex patron dell’Inter Massimo Moratti ha espresso il suo parere e le sue preoccupazioni sul mercato dei nerazzurri.

Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato Massimo Moratti che ha detto la sua sulla vicenda Lukaku e sul calcio arabo. “In questo momento c’è un po’ di preoccupazione per il portiere e per l’attaccante: uno si è autoeliminato e aveva un peso specifico notevole”.

Romelu Lukaku-Adam Masina

“Lukaku? Ci sta che i calciatori debbano massimizzare economicamente carriere brevi, ma da qui a tradire la società in cui sei stato bene e che ti è stata vicina ce ne passa e fai solo una pessima figura. L’Arabia Sicuramente è qualcosa di nuovo e anche spaventoso perché non c’è paragone con i club europei per possibilità di spesa. Possono offrire 10 volte di più e chiudere ogni discorso, cambia tutto nel calcio“.

L’articolo Moratti: “Lukaku ha fatto una pessima figura, c’è un po’ di preoccupazione per l’attaccante e per il portiere” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG