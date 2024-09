Il capitano nerazzurro è nell’Olimpo del calcio, almeno per quanto fatto nella passata stagione con club e nazionale.

Lautaro Martinez si è distinto per un’annata trionfale che gli ha fatto guadagnare un posto tra i 30 finalisti del prestigioso Pallone d’Oro (l’elenco verrà ufficializzato fra poco). La sua performance eccezionale in Serie A e il decisivo contributo alla vittoria dell’Argentina nella Coppa America lo hanno catapultato nell’olimpo del calcio mondiale, ponendolo sullo stesso piano di giganti del calibro di Haaland, Mbappé, e Vinicius.

Stagione magica

La stagione calcistica di Martinez è stata caratterizzata da una doppia vittoria che ha lasciato il segno: un trionfo in Serie A con l’Inter e un successo con la nazionale argentina nella Coppa America negli Stati Uniti. Con 24 goal realizzati nel campionato italiano e 5 reti decisive durante la competizione continentale, Lautaro si è aggiudicato il titolo di capocannoniere in entrambe le competizioni.

Lautaro Martinez

Meglio della concorrenza

La peculiarità di Lautaro, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, risiede nella sua capacità di eccellere sia a livello di club sia in ambito internazionale, distinguendosi da altri campioni come i giocatori del Real Madrid o Erling Haaland, che nonostante le buone prestazioni nel club, non hanno brillato con la propria nazionale. Persino Kylian Mbappé non ha raggiunto lo stesso livello su entrambi i fronti nell’ultima stagione. Per questo motivo il Toro potrebbe avere le carte in regola addirittura per vincerlo, anche se non sembrerebbe in pole; il verdetto a fine ottobre.

L’Inter incassa

Nonostante non abbia alle spalle il potente sostegno mediatico di cui godono le stelle del Real Madrid o i protetti di Guardiola, Lautaro Martinez brilla di luce propria nel firmamento calcistico. Tra i 30 finalisti del Pallone d’Oro c’è anche il suo compagno Hakan Calhanoglu mentre Yann Sommer è candidato al premio Yashin per il miglior portiere.

