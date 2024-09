Il centrocampista arrivato a costo zero dal Napoli, complice un infortunio, non è riuscito ancora a esordire con la maglia nerazzurra.

L’attesa per l’esordio di Piotr Zielinski con la maglia dell’Inter è palpabile sia tra i fan del club nerazzurro sia tra gli appassionati di calcio in generale.

Un esordio posticipato

Il calciatore polacco fino ad ora, per via anche di un infortunio che ne ha rallentato la preparazione, è rimasto senza minuti in campo in gare ufficiali. Ciò ha generato una suspense tra i tifosi, iniziata con l’aspettativa che potesse finalmente debuttare nell’ultima partita di campionato contro l’Atalanta. Sfortunatamente, questo momento è stato ulteriormente posticipato, alimentando la curiosità su quando e come Zielinski verrà finalmente impiegato nel gioco dalla squadra nerazzurra.

Piotr Zielinski

La previsione

La partita contro il Monza, come riferisce Tuttosport, emerge come un’occasione potenzialmente ideale per Zielinski di entrare finalmente in scena, a condizione che ritorni in forma dagli impegni con la squadra nazionale polacca. La sua partecipazione è tuttavia condizionata anche dalle prestazioni di Henrikh Mkhitaryan, il quale rimanendo ad Appiano per allenarsi durante la pausa internazionale, potrebbe convincere il tecnico della sua indispensabilità in campo nei prossimi match. Sebbene Zielinski debba ancora attendere il suo momento di gloria con l’Inter, il sentimento generale è che la sua occasione arriverà presto. L’ex Napoli non fa drammi, scavalcare l’armeno non è per nulla semplice; tuttavia il calendario intasato ed i 35 anni dell’ex Roma giocano a favore del polacco.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG