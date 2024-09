La Lega Serie A ha comunicato quando si giocheranno tutte le partite dei turni dal numero 5 al numero 13.

Sono finalmente ufficiali gli orari e le date delle partite di Serie A che vanno dalla quinta alla tredicesima giornata; ecco tutti i dettagli.

Il fulcro della stagione: il derby

Il derby Inter-Milan, appuntamento tra i più attesi da tifosi e appassionati di calcio, è programmato per domenica 22 settembre alle 20:45.

Il post-derby

La squadra di Simone Inzaghi dopo il derby si sposterà a Udine per incontrare l’Udinese il 28 settembre alle 15:00, per poi tornare a casa per la sfida contro il Torino il 5 ottobre alle 20:45.

Inter Juventus

Duelli al vertice

Le giornate successive si annunciano altrettanto intense con incontri che vedranno l’Inter confrontarsi con alcune delle squadre più titolate della Serie A. Il viaggio della squadra comprende una visita alla capitale per giocare contro la Roma il 20 ottobre alle 20:45, seguita da un cruciale incontro in casa contro la Juventus il 27 ottobre alle 18:00, e un match contro l’Empoli il 30 ottobre alle 18:30.

Sfide serali

Proseguendo nel calendario, l’Inter ospiterà il Venezia il 3 novembre alle 20:45 e il Napoli il 10 novembre alla stessa ora. Concludendo questa serie di incontri, la squadra di Inzaghi sarà di scena a Verona il 23 novembre alle 15:00.

Il calendario dell’Inter nel dettaglio

QUINTA GIORNATA

Domenica 22 settembre, ore 20.45 Inter-Milan

SESTA GIORNATA

Sabato 28 settembre, ore 15 Udinese-Inter

SETTIMA GIORNATA

sabato 5 ottobre, ore 20.45 Inter-Torino

OTTAVA GIORNATA

Domenica 20 ottobre, ore 20.45 Roma-Inter

NONA GIORNATA

Domenica 27 ottobre, ore 18 Inter-Juve

DECIMA GIORNATA

Mercoledì 30 ottobre, ore 18.30 Empoli-Inter

UNDICESIMA GIORNATA

Domenica 3 novembre, ore 20.45 Inter-Venezia

DODICESIMA GIORNATA

Domenica 10 novembre, ore 20.45 Inter-Napoli

TREDICESIMA GIORNATA

Sabato 23 novembre, ore 15 Hellas Verona-Inter

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG