L’arrivo di Mario Hermoso nella capitale italiana segna un nuovo capitolo nella sua carriera calcistica, portando con sé una coincidenza quasi predestinata che lega il suo passato recente al suo futuro con la Roma. Nella sua prima intervista ufficiale da membro della squadra giallorossa, il difensore ha condiviso un momento che ora appare come un presagio del suo trasferimento.

Champions League

L’episodio premonitore

Durante l’intervista, Hermoso ha ricordato uno specifico istante che, a suo dire, sembra aver anticipato il suo destino con la Roma. La scena risale al 13 marzo, in un contesto emotivamente carico: lo stadio Metropolitano, un match decisivo di Champions League contro l’Inter, e la vittoria ai rigori che ha permesso a quella che allora era la sua squadra di avanzare. La foto cattura Hermoso in un’esultanza appassionata, con una bandiera della Roma a fare da sfondo involontario. Questo dettaglio non è sfuggito al giocatore, che ora lo interpreta come un segno del destino riguardo il suo futuro trasferimento alla squadra romana.

Un legame con la passione dei tifosi

Quello che traspare dalle parole di Hermoso non è solo la sorpresa di una coincidenza straordinaria, ma anche l’importanza che attribuisce alla passione nel calcio. Per lui, essere parte di una squadra va oltre il mero atto di giocare; si tratta di condividere un sentimento profondo con i tifosi. La sua volontà di immergersi nell’entusiasmo e nella dedizione dei sostenitori della Roma è evidente.

