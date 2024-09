Il capitano nerazzurro ha ammesso più volte nel post-derby di essere in difficoltà dal punto di vista atletico. Nell’avvio di stagione tormentato dell’Inter incide il fatto che, per via anche di una fine di stagione scorsa interessata da Europeo e Coppa America, diversi giocatori sono lontani dal top della forma. Inizio difficoltoso L’inizio di stagione per Lautaro Martinez non è stato dei più semplici. Una pausa estiva più breve del solito, unita a un infortunio muscolare, ha finito per condizionare non poco il rendimento del capitano dell’Inter. Il Toro, se non si tiene conto delle reti segnate con la nazionale argentina, non va in goal dalla data del 10 maggio. La situazione richiede un intervento rapido e mirato per non compromettere ulteriormente lo stato fisico e mentale del giocatore e, di conseguenza, le prestazioni dei nerazzurri. Un programma di recupero mirato Davanti a questa sfida, Lautaro Martínez e lo staff […]

