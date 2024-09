I nerazzurri non sono partiti bene come ci si aspettava in campionato e le voci corrono incontrollate: c’è il nome di un possibile erede del piacentino. Il mondo del calcio è notoriamente imprevedibile e talvolta implacabile con i suoi protagonisti. A seguito di una sconfitta inaspettata nel derby, Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, si è trovato al centro di un vortice di critiche e congetture circa il suo futuro alla guida tecnica della squadra. Fino a pochi giorni fa, l’ex Lazio era stato elogiato per l’eccellente prova fornita dalla sua squadra contro il Manchester City di Guardiola. Dal successo all’incertezza Inzaghi è tuttora l’allenatore campione d’Italia e con il pareggio dell’Etihad pareva addirittura aver fatto fare alla sua squadra un ulteriore salto di qualità; godeva, infatti, di una considerazione altissima, soprattutto per il percorso complessivo degli ultimi tre anni alla guida dell’Inter. Dopo una sconfitta, tuttavia, si è ritrovato a navigare […]

