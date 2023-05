L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, conferma il suo invidiabile feeling quando affronta il Milan: questi i suoi numeri

Statistiche da capogiro quelle riguardanti il numero 10 dell’Inter Lautaro Martinez e tutte le sue reti realizzate nei derby contro il Milan. L’argentino ha realizzato la rete che ha portato alla vittoria i nerazzurri nella sfida di ritorno delle Semifinali di Champions League, garantendogli così l’accesso alla Finale di Istanbul.

Su inter.it si legge: «LAUTARO, L’UOMO DERBY – Incontenibile, come sempre contro il Milan. Sono ora 8 i gol segnati da Lautaro Martinez nelle stracittadine. Un ruolino di marcia impressionante, quello del Toro, contro i rossoneri: ora sono loro la vittima preferita del centravanti nerazzurro (8 reti segnate solo anche al Cagliari). È il giocatore che ha segnato più reti al Milan in tutte le competizioni da quando è approdato in nerazzurro nel 2018/19. Lautaro, che è salito a quota 3 gol in questa Champions, è diventato il 3° giocatore argentino a segnare almeno 10 gol in Coppa dei Campioni/Champions League con la maglia dell’Inter, dopo Julio Cruz (13) e Hernán Crespo (11). Il Toro è a quota 99 gol in totale con l’Inter in tutte le competizioni. È stato premiato come MVP del match di San Siro».

L’articolo Inter, Lautaro si conferma l’uomo derby: Milan punito ancora una volta. I numeri proviene da Inter News 24.

