Effettivamente dall’Arabia sono partite telefonate dirette all’entourage di Lautaro Martinez. Sarebbero due le squadre arabe che hanno prudentemente sondato il terreno per capire quanto interesse ci sia nel Toro per una nuova vita nel deserto: una è l’Al-Hilal che, guarda caso, cerca anche Lukaku, un tempo gemello dell’argentino in campo e fuori, ma adesso tra i due i rapporti sono tra il freddo e il gelido.

Sarebbero state solo semplici raccolte di informazioni, nelle quali si sarebbe però parlato di soldi: in Argentina parlano addirittura di 60 milioni di stipendio a stagione. Tramite il suo staff, Martinez non ha minimamente aperto, nessuno spiraglio per fare entrare a Milano qualche intermediario con in mano un assegno dell’emiro. Al momento il Toro non si sente semplicemente interista (e milanese), ma sente su di sé il peso della nuova responsabilità con la fascia da capitano dell’Inter. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

