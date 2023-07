Noah Okafor è arrivato a Milano per sostenere le visite mediche per conto del Milan. Tutti i dettagli sull’attaccante

Noah Okafor è arrivato questa mattina alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche per conto del Milan. Nella giornata di ieri era infatti arrivato l’accordo tra il club rossonero e il Red Bull Salisburgo per il cartellino dell’attaccante svizzero.

Dopo le visite, Okafor firmerà il contratto che lo legherà al Milan per le prossime stagioni.

SEGUI QUI LIVE LA PRIMA GIORNATA DI OKAFOR AL MILAN

