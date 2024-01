Le parole nel post partita dell’allenatore della Lazio Maurizio Sarri sulla gara di Supercoppa 2023/2024 contro l’Inter

Ai microfoni di Mediaset, l’allenatore dell’Lazio Maurizio Sarri ha commentato così la gara di Supercoppa Italiana contro l’Inter .

PARTITA – «La possibilità di passare è durata 3-4 minuti. La differenza tra noi e loro esiste quindi i meriti vanno dati. Però la differenza non è quella che si è vista stasera, abbiamo tanti demeriti. Noi soffriamo di alti e bassi, è una cosa atavica. Mi da fastidio come abbiamo perso, poi con loro puoi perdere. Centrocampo tra i più forti in Europa ma noi li abbiamo agevolati. I demeriti, ripeto, sono evidenti»

