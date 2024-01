Le parole nel post partita il centrocampista dell’Inter Barella sulla gara di Supercoppa 2023/2024 contro la Lazio

Ai microfoni di Mediaset, il centrocampista dell’Inter Barella ha commentato così la gara di Supercoppa Italiana contro la Lazio.

«Partita bella, ci siamo divertiti come non facevamo da tanto tempo. Abbiamo messo in mostra le nostre qualità, la Lazio è un avversario difficile ma oggi tutti si sono messi in mostra, tutti avevano voglia di far bene, tutti volevano la palla. Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo livello. Manca ancora tanto, vogliamo vincere questa Coppa e fare bene in campionato».

