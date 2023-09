Inter, le decisioni del Giudice Sportivo: Pioli perde un big per il derby previsto dopo la pausa nazionali

Notizie buone per l’Inter in vista del derby con il Milan, con i rossoneri che dovranno far a meno di un big per la stracittadina al rientro dalla pausa.

Il Giudice Sportivo ha infatti confermato la squalifica per Fikayo Tomori, a causa della doppia ammonizione ricevuta nel match contro la Roma. Confermata anche l’ammonizione per Barella.

L’articolo Inter, le decisioni del Giudice Sportivo: Pioli perde un big per il derby proviene da Inter News 24.

