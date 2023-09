Nazionali Inter, Stephan (Assistente Deschamps: «Per Pavard un lavoro supplementare» Le parole del collaborate del ct

Guy Stephan, assistente del ct francese Didier Deschamps, ha raccontato quali tipo di lavoro svolgerà il difensore dell’Inter, Benjamin Pavard durante il ritiro con la Nazionale francese ai microfoni della Federazione.

LE PAROLE- «Il primo allenamento che si fa in nazionale è sempre molto personalizzato-Giocatori come Pavard e Griezmann, che non hanno giocato nel week-end, ma anche Giroud e Theo, che sono scesi in campo venerdì, svolgono un lavoro supplementare»

L’articolo Nazionali Inter, Stephan (Assistente Deschamps: «Per Pavard un lavoro supplementare» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG