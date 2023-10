I nerazzurri sono pronti ad uno sforzo extra per trattenere l’attaccante argentino, autentico leader tecnico e carismatico della squadra di Inzaghi.

Lautaro Martinez da questa stagione è il capitano dell’Inter ed è molto orgoglioso di esserlo: l’argentino ha un attaccamento ai colori poco comune di questi tempi e quindi la società se lo tiene ben stretto. L’ex Racing Club ha un contratto fino al 2026 che va allungato per respingere eventuali assalti di big estere in grado di offrirgli uno stipendio molto più alto.

esultanza gol Lautaro Martinez

La trattativa

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sullo stato della trattativa per il rinnovo su TMW. “Marotta e Ausilio non si fermano qua e stanno pensando a come blindare Lautaro Martinez. Il bomber argentino è diventato ormai il giocatore simbolo della squadra e l’intenzione è quella di allungargli il contratto. Anche per difendere un patrimonio assoluto”.

La proposta

“La trattativa è già sostanzialmente partita e i segnali sono buoni. L’obiettivo della società è quello di adeguare l’attuale ingaggio e arrivare ad un legame fino al 2028, due anni in più rispetto alla scadenza attuale. Lautaro all’Inter si trova benissimo e questo non fa altro che facilitare l’operazione. Insomma tutto sta andando nella direzione giusta. L’obiettivo dell’Inter sarebbe quello di arrivare alla fumata bianca entro la fine di questo anno“. Il Toro è tuttora il più pagato della rosa insieme a Thuram e Calhanoglu con i suoi 6 milioni a stagione; per il rinnovo quindi andrà monitorato anche l’umore dello spogliatoio, in poche parole non ci si può spingere troppo verso l’alto se non si vogliono ritoccare anche gli stipendi dei compagni. Le ultime voci parlano dell’intenzione dei dirigenti nerazzurri di offrirgli un ingaggio di 7,5 milioni di euro a stagione.

