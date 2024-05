I nerazzurri hanno messo ormai da diversi giorni in cassaforte la conquista del ventesimo Scudetto della storia del club; i voti della mediana.

BARELLA 9: l’impegno non manca mai, letteralmente, quest’anno segna meno rispetto al passato ma è tecnicamente più pulito. Sono quasi sparite le sbracciate e ne ha guadagnato la lucidità. Corre almeno per due ed è molto efficace nelle due fasi.

CALHANOGLU 9: uomo copertina insieme a Dimarco e Lautaro, accresce il suo già ottimo livello della passata stagione, quella della trasformazione in regista. Mette al servizio della squadra qualità ma soprattutto quantità: quest’ultima non è mancata praticamente mai. Ha una spiccata dote nell’interrompere le azioni avversarie, spesso mediante tackle in scivolata; dulcis in fundo è una certezza dagli 11 metri.

MKHITARYAN 9: mezzala totale, niente male per uno che ha fatto nella sua carriera quasi esclusivamente il trequartista. Sembra uno dei più giovani per come arriva lucido a fine partita ma la carta d’identità dice 35 anni. Sa sempre quando è il momento di interdire e quando invece è quello di fare la giocata risolutiva o di classe.

Kristjan Asllani Henrikh Mkhitaryan

FRATTESI 7,5: segna tantissimo rispetto al minutaggio collezionato. Se migliora in fase difensiva può diventare un perno di questa squadra, le potenzialità ci sono tutte. Al momento è un’ottima arma a partita in corso o quando manca qualche titolare; nelle poche gare giocate da titolare ha dimostrato qualche lacuna.

ASLLANI 7: molto più consapevole dei propri mezzi rispetto alla passata stagione, le “lezioni” di Calhanoglu gli fanno bene come anche ovviamente la crescente fiducia da parte di Inzaghi. Si smarca meglio rispetto al passato, che avesse un gran lancio lungo con entrambi i piedi si era già visto.

SENSI s. v.: un vero peccato, ma questo lo sapevamo già da anni. Le sue qualità non si discutono e si vedono anche in una manciata di minuti, il fisico però lo rende inaffidabile.

KLAASSEN 5,5: unica nota stonata della stagione. Arrivato a sorpresa nell’ultimo giorno del mercato estivo, spesso è sembrato un pesce fuor d’acqua.

L’articolo Inter, le pagelle dei centrocampisti dello Scudetto: 9 al trio delle meraviglie, goal pesanti da Frattesi, delude Klaassen proviene da Notizie Inter.

