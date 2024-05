I nerazzurri hanno messo ormai da diversi giorni in cassaforte la conquista del ventesimo Scudetto della storia del club; i voti dei laterali.

DUMFRIES 6,5: parte come titolare e finisce come riserva di Darmian, colpa non solo sua visto che ha accusato un infortunio muscolare proprio nel momento in cui veniva fatto un richiamo della preparazione. Di fatto la sua stagione è divisibile in due tronconi: prima di gennaio giocava abbastanza bene e pareva essersi messo alle spalle la deludente passata stagione. Nel 2024 ha giocato poche gare e non è mai riuscito a togliere il posto al collega italiano.

DARMIAN 8: ha caratteristiche più difensive rispetto all’olandese ma è una garanzia. Gli ruba il posto nel nuovo anno e segna anche goal pesanti, come capitato anche nello Scudetto numero 19.

CUADRADO 6: le pochissime volte che ha giocato ha inciso anche positivamente, qualche assist a referto lo ha messo. Tuttavia l’infortunio al tendine d’Achille lo ha costretto ai box per tantissimi mesi.

BUCHANAN s. v.: in pieno apprendistato per il futuro, ci si augura di vederlo di più in campo nelle prossime gare.

DIMARCO 9: uno dei migliori in assoluto, la sua crescita non si vuole arrestare. Ha un sinistro che disegna calcio, sforna goal e assist e ha un’intesa perfetta con Bastoni. L’unico difetto è la tenuta per tutto l’arco della gara, arriva spesso stanco dopo il 70’, glielo si può ampiamente perdonare.

CARLOS AUGUSTO 7: impatto niente male nel mondo Inter. Sfrutta bene ogni chance che gli viene concessa anche se si tratta di un giocatore molto diverso rispetto a Dimarco. Meno tecnico ma più resistente e più abile in allungo; si è rivelato una risorsa preziosissima perché ha dimostrato di poter fare molto bene anche come braccetto a sinistra.

