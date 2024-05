I nerazzurri hanno messo ormai da diversi giorni in cassaforte la conquista del ventesimo Scudetto della storia del club; i voti di portieri e difensori.

SOMMER 9: ha dimostrato grandissima solidità sin da subito e l’ha accompagnata ad una grande tranquillità nel l’impostazione dal basso. Questo ha zittito sul nascere tutti i critici. Diverso da Onana sia per reattività che per tecnica nella costruzione dal baso, predilige giocare palla a terra piuttosto che lanciare lungo come il suo predecessore. Risponde sempre presente quando c’è da parare.

AUDERO 6,5: chiamato in causa veramente poche volte, ha mostrato che ci si può fare affidamento. È una risorsa utile in spogliatoio mentre in campo rispetto all’elvetico non è a suo agio con la costruzione dal basso.

DI GENNARO s. v.: mai impiegato.

Yann Bisseck

PAVARD 8,5: una sorta di Bastoni di destra, permette all’Inter di iniziare la costruzione della manovra da entrambi i lati. Non sono mancati gli exploit, soprattutto l’ultimo derby, gli si può perdonare tutto sommato l’errore di Madrid.

ACERBI 8,5: marcatore vecchio stampo a chi? Il non avere la velocità ed i piedi dei suoi compagni di reparto non gli vieta di rendersi protagonista in avanti e di scambiare posizioni con i compagni per rendere imprevedibile l’Inter. Ovviamente però il meglio lo da in marcatura; sente pochissimo il peso dell’età, stagione altamente positiva ma la nota dolente è rappresentata dai minuti finali del quarto di finale di Coppa Italia.

BASTONI 9: difensore e regista, i tifosi nerazzurri lo conoscono ormai da tempo in questo modo. Rispetto al passato ha limitato molto gli errori in marcatura; il suo sinistro è un’arma incredibile in attacco così come l’intesa in particolare con Dimarco e Barella.

BISSECK 7,5: gran bella scoperta, probabilmente in pochi si aspettavano che sarebbe stato in grado di incidere sin da subito visto che sembrava più un acquisto di prospettiva. Ha dimostrato grande personalità e buone doti palla al piede; è piuttosto veloce considerando il fisico imponente e ha ottimi margini di miglioramento. Importantissime le sue reti a Genova e Bologna.

DE VRIJ 7,5: non è quello praticamente perfetto dell’anno dello Scudetto di Conte, purtroppo, ma resta una risorsa più che valida. Se l’Inter ha riscattato lo Scudetto perso 2 anni fa, lui contemporaneamente ha riscattato quell’annata deludente. Qualcuno ricorda ancora “la girata di Giroud”? Ha più tecnica di Acerbi ma è un po’ meno marcatore.

L’articolo Inter, le pagelle di portieri e difensori dello Scudetto: sorprese Sommer e Bisseck, cresce Bastoni, certezze Pavard ed Acerbi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG