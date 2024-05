Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi si è già proiettato alla prossima stagione.

Nell’analizzare Sassuolo-Inter ai microfoni di DAZN Simone Inzaghi ha parlato a lungo anche di mercato in vista della prossima stagione. “Mi spiace perdere, i minuti di recupero dovevano essere di più. Ma hanno approcciato meglio di noi nei primi venti minuti, nel primo tempo meritavamo il pari, nel secondo tempo abbiamo sbagliato tecnicamente, dovevamo fare meglio, continuare nella nostra striscia di gol Non ci piace perdere. Giusto aver festeggiato con la nostra gente, siamo delusi perché non ci piace perdere ma vanno fatti anche i complimenti al Sassuolo”.

La richiesta

“Ho appena parlato con gli altri colleghi: i giocatori che hanno fatto questo percorso li vorrei tenere tutti, so che non sarà possibile forse ma ho detto questo alla società. Perché chi ha giocato più e chi meno hanno avuto tutti la stessa importanza. Siamo riusciti a centrare un nostro obiettivo, la seconda stella, l’ho definito lo scudetto della gioia: voluto atteso e festeggiato. Ce lo stiamo gustando ma stasera giusto che ci sia un pizzico di delusione, volevamo di più, c’era tanta nostra gente anche qui, ma giusto dare merito agli avversari”.

Qualcosa è già stato fatto

“Noi abbiamo già acquistato due giocatori di caratura internazionale, la società è stata brava a prenderli. Ausilio, Marotta e Baccin hanno messo due pezzi importanti, sarà un’estate nuova, si allungheranno le liste e il mercato sarà sempre in movimento. Vorrei confermare tutti, poi sappiamo che non è possibile, ma la società sta lavorando per preparare un’Inter all’altezza della situazione”.

