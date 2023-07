Inter, le parole di Mkhitaryan: «Siamo pronti per prepararci bene e iniziare al meglio» Il pensiero dell’armeno ad Inter TV

Intervistato da Inter Tv, Henrikh Mkhitaryan ha parlato di che stagione sarà per l‘Inter, secondo il suo punto di vista.

LE PAROLE- «Sono molto felice di iniziare la mia seconda stagione, sono pronto, sto aspettando i miei compagni per essere tutti insieme, giocare e raggiungere i nostri obiettivi. Il mio segreto? Sono i miei compagni che mi hanno sempre dato una mano. Ho fatto sempre il massimo per aiutare la squadra a vincere le partite, sono qui per giocare, per scrivere una storia in questo Club e sono pronto a farlo anche questa stagione. Siamo pronti a lavorare, a dare tutto per prepararci bene e iniziare al meglio. Gli obiettivi? Mi interessano quelli di squadra, perché sono quelli che contano. Gli obiettivi non cambiano mai, noi siamo qui per lottare per lo Scudetto, vincere la Coppa e la Supercoppa e andare il più lontano possibile in Champions, quello che abbiamo fatto lo scorso anno e che speriamo di ripetere anche quest’anno»

