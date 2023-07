Inter, le quote dei bookmakers: nerazzurri favoriti insieme al Napoli per lo scudetto 23/24

Tempo di pensare alla prossima stagione per l’Inter, che vorrà cercare di fare meglio della passata stagione anche in campionato.

Secondo le quote di Star Casinò, i nerazzurri sarebbero i favoriti per la vittoria dello scudetto assieme al Napoli, con una quota 3,15 per la squadra di Inzaghi e 3,20 per gli azzurri. A seguire Juventus, 4,30 mentre il Milan è visto a 6,60.

L’articolo Inter, le quote dei bookmakers: nerazzurri favoriti per lo scudetto proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG