Ecco dove sarà possibile vedere il match della 17^ giornata di Serie A tra Inter e Lecce, in calendario il 23 dicembre

La sfida tra Inter e Lecce è prevista per sabato 23 dicembre alle 18:00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, e sarà valevole come 17^ giornata di Serie A.

La gara sarà trasmessa in tempo reale su DAZN e Sky. Potrete seguire l’evento utilizzando l’app DAZN su smart TV o in streaming su dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite le rispettive app, oltre a Sky Go sui dispositivi mobili compatibili.

Internews24 offrirà, come consueto, la cronaca live dell’incontro, impreziosita da curiosità e statistiche in tempo reale per tutti gli utenti. State con noi!

