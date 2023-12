Attraverso i social, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez si prodiga per raccogliere donazioni per il disastro avvenuto a Bahia Blanca

Dopo la maglietta mostrata durante il match con la Lazio, Lautaro Martinez, capitano dell‘Inter, fa un passo in più, mettendoci la faccia per raccogliere fondi per la città.

Ecco cosa posta il Toro nelle stoties di Instagram, esortando i fan e i tifosi a fare una donazione a favore della cittadina, dove una tempesta ha fatto crollare il tetto di una scuola, causando la morte di tredici persone.

