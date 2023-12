I nerazzurri stanno volando alla volta di Napoli per la gara di domani con soli 4 difensori centrali a disposizione.

L’Inter è pronta per sfidare il Napoli domani sera al Diego Armando Maradona: Inzaghi molto probabilmente schiererà gli stessi 11 che hanno fatto 1-1 a Torino contro la Juventus e quindi ci saranno moltissimi cambi rispetto alla formazione che ha pareggiato 3-3 al Da Luz di Lisbona. Sono ancora solo 4 i difensori centrali arruolabili e si tratta di Acerbi, De Vrij, Darmian e Bisseck; quest’ultimo col Benfica ha dimostrato nel primo tempo quanto sia ancora acerbo ma nella ripresa ha fatto vedere eccellenti doti fisiche e un’ottima tenuta mentale.

Il francese

Pavard si è infortunato a Bergamo contro l’Atalanta al ginocchio e sta bruciando le tappe per rientrare ben prima delle prime stime. Si pensava infatti che il 2023 fosse per lui già finito e invece secondo Tuttosport potrebbe rientrare già il 20 dicembre col Bologna in Coppa Italia oppure 3 giorni dopo in Serie A contro il Lecce. L’ex Bayer Monaco ha tolto il tutore e ieri ha svolto anche parte dell’allenamento in gruppo.

Alessandro Bastoni-Luca Caldirola

L’italiano

Bastoni non è stato convocato per il big match di domani soprattutto per due motivi: il polpaccio è un muscolo delicato e a rischio ricadute e inoltre così facendo potrà allenarsi anche oggi e domani ad Appiano Gentile. Negli ultimi giorni l’ex Parma e Atalanta ha svolto parti di allenamento in gruppo e quindi si pensa che nel prossimo fine settimana contro l’Udinese ci sarà.

