L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta torna sugli effetti benefici della finale di Istanbul.

Beppe Marotta è stato uno dei reattori all’evento Leadership e Comunicazione nel mondo dello Sport tenutosi a Milano in cui ha parlato della sua esperienza sportiva a tutto tondo; naturalmente qualche riferimento all’Inter c’è stato. “La costruzione di una squadra di collaboratori è il compito più difficile. Quando hai la delega della proprietà è più facile fare squadra. La squadra ha degli obiettivi, un regolamento da rispettare, tante affinità comuni. Quando identifichi questi concetti come la cultura del lavoro e il senso di appartenenza. Le bandiere nel calcio come Sandro Mazzola o Gianni Rivera non ci sono più e questa mancanza di senso di appartenenza si riscontra molto e invece è importante nel raggiungimento degli obiettivi. A livello corporate, devi essere bravo a inculcare questo concetto nei tuoi collaboratori. Bisogna anche essere umili, ambiziosi nel senso di voler alzare sempre l’asticella senza voler sembrare arroganti. Nello sport, la sconfitta è un elemento per rafforzare la voglia di vittoria. Come diceva Mandela, o vinco o imparo”.

Giuseppe Marotta Lorenzo Casini Andrea Butti

Il cambiamento

“Lo stress è parte integrante, che si stia in campo o fuori. Ho notato che l’Inter, dopo la sconfitta di Istanbul, è migliorata molto in autostima. La squadra ora approccia la partita con la voglia di vincere, cosa che prima non aveva. Da certi avversari impari tanto: all’Inter e prima ancora alla Juventus ho avuto a che fare con tantissimi campioni che certe volte esprimevano delle lamentele per alcuni dettagli. Questo ci ha portato ad elaborare il fatto di non concedere alibi ai giocatori. Il che non vuol dire viziarli, ma rispettare gli obiettivi minimi per rendere al meglio. Se non paghi gli stipendi, e faccio un esempio abbastanza anacronistico, magari loro si sentono legittimati a non dare il meglio. Bisogna avere sempre grande equilibrio. Io mi sono specializzato nella gestione di una squadra a 360 gradi”.

