I nerazzurri non possono permettersi altri passi falsi dopo essersi fatti riprendere dalla Juventus: la gara di oggi però non è affatto semplice. L’Inter, fresca di un emozionante pareggio 4-4 contro la Juventus, si prepara ad affrontare l’Empoli in trasferta, con l’intenzione di lasciarsi alle spalle il risultato-beffa. Simone Inzaghi ha parlato a lungo con i calciatori per evitare sprechi come quello di domenica scorsa. Squadra quasi invariata Nonostante il pareggio spettacolare ottenuto contro la Juventus abbia lasciato molta delusione nei nerazzurri, il tecnico sceglie di confermare gran parte della formazione, introducendo solo un paio di cambiamenti tattici. La decisione di sostituire Pavard e Dumfries, rispettivamente con Bisseck e Darmian, sulla destra, mostra il desiderio di rinviare il turnover alla gara col Venezia. Le richieste dell’allenatore Il reparto offensivo ha dato segnali positivi ma ovviamente la riflessione di Inzaghi verte sui goal incassati e sulla necessità di avere una maggiore […]

