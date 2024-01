Impallomeni ai microfoni di Tmw Radio ha parlato del momento arbitrale in Italia e della Supercoppa vinta dall’Inter, che in campionato è stata sorpassata dalla Juventus.

NAPOLI INTER – «Partita brutta, Inter che non è riuscita a fare il suo solito gioco ma l’espulsione ha cambiato tutto. Ma in primo piano c’è l’arbitraggio ancora una volta scadente di Rapuano, che mette in difficoltà Rocchi. Ho sentito le parole di ADL, che sono state misurate ma condivisibili. Il movimento arbitrale è in estrema difficoltà, dobbiamo interrogarci sulla scarsezza generale della classe arbitrale. Provo imbarazzo per Rocchi, vedo una somma di sviste e conduzioni senza personalità. E’ un ricambio generazionale sfortunato? Forse, ma così si danneggia lo spettacolo».

