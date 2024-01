L’ex tecnico : «La Juve può farcela per lo Scudetto? Se guardo a livello tecnico e individuale…». Le dichiarazioni

Gigi Cagni ha parlato così della stagione della Juventus ai microfoni di TMW Radio.

LE PAROLE – «La Juve può farcela per lo Scudetto? Se guardo a livello tecnico e individuale no, se guardo altre cose sì. La Juve non ha coppe, ha trovato l’attaccante e la quadra giusta. Non prende gol e li fa. Con merito è davanti ora e può giocarsela fino alla fine. Qualitativamente l’Inter è più forte. L’Inter non ha continuità nella qualità del gioco, ma rimane più forte. Ora Allegri è tornato a fare l’allenatore, perchè forse si diverte ed è la situazione adatta a lui e tira fuori le sue capacità».

