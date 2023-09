Da quando Steven Zhang è diventato presidente dell’Inter, la società ha registrato una metamorfosi clamorosa: i dettagli

Come si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, da quando Steven Zhang è diventato presidente dell’Inter, c’è un dato clamoroso che racconta la metamorfosi del club e un impressionante cambio di tendenza.

INTER- C’è un dato impressionante che spiega bene la tendenza del club. Nel 2020-21 l’Inter aveva 133 calciatori professionisti da gestire: un’enormità, come cinque squadre per giocare un solo campionato. Oggi, stagione 2023-24, i giocatori pro legati contrattualmente all’Inter sono diventati 72. Dunque, una cura dimagrante fruttuosa, 61 giocatori in meno, costi a bilancio diminuiti, senza mai intaccare la capacità di restare competivi.

