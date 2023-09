L’arrivo di Cuadrado all’Inter è stato maldigerito dall’intero tifo, per via del suo passato alla Juve: c’è stato un incontro con la Curva

Juan Cuadrado ha fatto storcere il naso a molti esponenti del tifo dell’Inter, scettici circa il suo passato alla Juve e al suo essere un arci-nemico dei nerazzurri soprattutto nei derby d’Italia.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, la scorsa settimana si è tenuto un incontro molto pacifico tra il giocatore e la Curva Nord, nel quale è emerso che «dopo i fischi al suo ingresso in campo nei primi due match casalinghi della stagione, dal derby anche Cuadrado avrà il suo coro e la spinta del suo pubblico, proprio come tutti gli altri».

Determinanti in tal senso sono stati capitan Lautaro e Calhanoglu, come prosegue il quotidiano: «Dal balletto sotto la curva insieme a Calhanoglu all’abbraccio con Lautaro dopo il gol del 4-0 alla Fiorentina, generato dall’assist del colombiano per il suo capitano. E il Toro – sempre più leader del gruppo – è andato immediatamente incontro a Cuadrado, lo ha indicato in modo plateale, così da chiedere l’applauso a tutto lo stadio.

Un modo per rinforzare il concetto di gruppo unito e di voglia di remare tutti dalla stessa parte. Cuadrado oggi è un giocatore dell’Inter, il passato non conta. Questo è il messaggio che voleva mandare capitan Lautaro ai tifosi. Non solo, perché all’Inter tutti hanno capito in fretta quanto la qualità e l’esperienza di Cuadrado potranno essere utili nella corsa alla seconda stella».

L’articolo Cuadrado e Inter, i tifosi lo sosterranno durante il derby col Milan? proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG