La stella dell’Inter Nicolò Barella è sulla lista per vincere il Pallone d’Oro. Ecco le parole del giocatore dal ritiro a Coverciano

Impegnato con la maglia dell’Italia in vista del match di sabato con la Macedonia del Nord, la stella dell’Inter Nicolò Barella parla così della nomination ricevuta per vincere il Pallone d’Oro.

LE PAROLE- «E’ un grandissimo onore essere tra i trenta candidati al Pallone d’Oro. Sono orgoglioso di rappresentare il nostro Paese in questa lista e penso che oltre a me, avrebbe potuto esserci anche qualche altro giocatore italiano. Ringrazio tutti quelli che per la seconda volta in tre anni mi hanno permesso di essere in questo elenco, penso ai compagni dell’Inter e all’allenatore Inzaghi – ha continuato il centrocampista – Chi vincerà il Pallone d’oro? Nelle passate edizioni il vincitore era abbastanza scontato, stavolta l’esito sarà più incerto»

