Ai canali ufficiali nerazzurri, la giocatrice delle Inter Women Chiara Robustellini parla così del ritiro a Storo, dell’inizio del campionato e soprattutto dei nuovi innesti. Ecco l’aria che tira.

RITIRO A STORO- «E’ stata una settimana piena e molto impegnativa, dove abbiamo lavorato tantissimo. Lo stesso vale per l’intera preparazione degli ultimi due mesi. Vogliamo arrivare al meglio alla prima di campionato».

ALLENAMENTI- «Al di là degli aspetti tecnici e tattici, ho notato un grande lavoro soprattutto sul gruppo, sia sotto il punto di vista della comunicazione che sull’amalgamare i nuovi innesti, per renderci una squadra ancora più completa».

NUOVE NERAZZURRE- «Noto un grandissimo impegno da parte di tutte, soprattutto dalle nuove che sono arrivate quest’anno. Sono sicura ci daranno una grande mano per il cammino in campionato».

STAGIONE– «C’è tanta voglia di essere subito protagoniste. Ci siamo al 200%, proprio perchè è stata una lunghissima preparazione estiva. Non vediamo l’ora di riscattarci dall’anno non proprio ottimale della scorsa stagione. Abbiamo voglia di scendere in campo e dimostrare di essere una grandissima squadra»

