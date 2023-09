Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero, ha parlato del derby della prossima settimana tra Inter e Milan. Le dichiarazioni

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Roberto Donadoni infiamma l’atmosfera in vista del derby del 16 settembre tra Inter e Milan.

Ecco le dichiarazioni sull’infuocato confronto.

INTER MILAN- «Non so come finirà, ma so che durerà tutto l’anno: il Diavolo e l’Inter sono strutturate per Scudetto e Champions. I nerazzurri hanno più consapevolezza»

L’articolo Inter-Milan, Donadoni carica l’atmosfera: «Il derby durerà tutto l’anno» proviene da Inter News 24.

