L’allenatore del Lipsia Marco Rose è consapevole della forza dei nerazzurri ma non ha intenzione di partire battuto. Marco Rose ha parlato del match di stasera contro l’Inter in conferenza stampa. “Una volta ho giocato qui col Borussia Mönchengladbach, ma lo stadio era vuoto perché era il periodo del Covid”. “Non vedo l’ora di vivere un’atmosfera calda questa volta. Differenze tra quella Inter e quella di oggi? Avevano Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, oggi ci sono Calhanoglu e Thuram. Ci sono similitudini, erano fortissimi anche all’epoca ma è cambiato tanto”. Su Thuram e Sommer, da lui allenati al Borussia Mönchengladbach “Sono due grandi giocatori. Yann era un leader esperto a Gladbach, è un gran portiere e un bell’uomo. Marcus è cresciuto bene nella sua prima stagione a Gladbach. Anche a me sarebbe piaciuto averlo nella mia squadra quando ha voluto fare il passo successivo, poi è andato all’Inter. Ha un buon ritmo […]

