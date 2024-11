Il difensore del Lipsia Will Orban spiega perché la sua squadra è ancora a zero punti in Champions League. Will Orban alla Gazzetta dello Sport ha parlato di come il Lipsia arriva alla gara di stasera con l’Inter. “I risultati negativi dipendono da alcuni fattori: le prime partite, con Atletico, Juve e Liverpool erano complicate”. Rammarico “Eppure avremmo potuto ottenere qualche punto in più per quanto fatto. Col Celtic non abbiamo reso come di solito. Abbiamo avuto tante assenze di giocatori che sono importanti anche per la mentalità che trasmettono. Ma non ci arrendiamo e con l’Inter daremo il 100%“. Il Lipsia è ancora a zero punti ma può ancora rientrare nelle 24 che accedono ai playoff. Differenti filosofie Si scontrano due squadre agli antipodi, una molto anziana, l’Inter e una molto giovane. “Non conoscendo i nerazzurri da dentro è difficile da dire. Però sicuramente loro hanno giocatori molto esperti, specie dal […]

