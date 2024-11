Il difensore argentino non è entrato in campo neanche sabato a risultato abbondantemente acquisito e questo potrebbe portarlo a riflettere. La situazione di Tomas Palacios all’Inter sembra essere giunta a un punto di svolta. Il giovane difensore centrale argentino, arrivato con aspettative di crescita e inserimento progressivo nel contesto nerazzurro, sta vivendo una stagione lontano dai riflettori e dagli impegni ufficiali più rilevanti. La sua esperienza a Milano potrebbe presto prendere una nuova direzione, con la possibilità di un prestito che si fa sempre più concreta. Il confronto Le previsioni lo vedevano gradualmente entrare nei piani del tecnico Simone Inzaghi, così come successo a Yann Bisseck, ma per ora così non è stato. Nonostante apparentemente sembra essersi integrato molto bene nel gruppo squadra, sembra che le sue prestazioni in allenamento non abbiano convinto pienamente il mister. Il mancato ingresso L’episodio più emblematico è sicuramente l’ultima partita giocata dall’Inter a Verona. […]

su Notizie Inter.

