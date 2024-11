L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato la vittoria di oggi conquistata grazie all’autogol di Lukeba. Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dell’1-0 con cui l’Inter ha battuto il Lipsia conquistando la vetta della classifica del girone. “Vittoria e porta inviolata Fa moltissimo piacere, specie per i ragazzi. Si sono alternati, specie a Manchester, e hanno voliuto a tutti i costi questa classifica”. “Se la meritano, sapendo che dobbiamo ancora fare qualche punto perché un gol in più o in meno possono cambiare tutto”. Sulla gara “Ma sono soddisfatto della maturità mostrata dai ragazzi: il Lipsia con questa classifica non c’entra niente, fino a sabato erano la miglior difesa della Bundesliga. Abbiamo giocato contro una squadra di valore”. La prestazione di Zielinski “Molto bene. Non mi piace parlare di singoli ma lui ha fatto molto bene. Dovevo togliere un centrocampista, tutti stavano facendo bene ma Calhanoglu aveva un piccolo problema […]

