I nerazzurri vincono per la seconda volta consecutiva in Champions League per 1-0: vediamo le pagelle della gara col Lipsia. SOMMER 6,5: inoperoso nel primo tempo, risponde presente sul destro a giro di Nusa, l’unico vero pericolo dalle sue parti. PAVARD 5,5: molto ingenuo già all’11’ quando sbaglia un controllo ed è costretto a prendere un cartellino giallo per fermare il velocissimo Openda. Prova a gestirlo giocando alto ma non è perfetto, è costretto al cambio per un infortunio muscolare. (Dal 44’ BISSECK 6: meglio del francese nella gestione di Openda per via delle sue caratteristiche fisiche). DE VRIJ 7: André Silva non tocca palla, lo stesso vale per Sesko. BASTONI 6: qualche buona giocata in fase offensiva, soffre poco in fase difensiva anche se viene ammonito per fermare Openda. (Dal 65’ CARLOS AUGUSTO 6: entra come braccetto e fa il suo). DUMFRIES 6: l’Inter si affida alla sua velocità […]

