Nelle ultime settimane moltissimi centrocampisti in grado di costruire la manovra sono stati accostati ai nerazzurri: il club avrebbe preso una decisione. In un contesto calcistico dove il mercato e le prestazioni dei giocatori si intrecciano costantemente influenzando carriere e strategie di squadra, l’Inter vive un momento di svolta per uno dei suoi giovani talenti. Posizione delicata L’Inter ha avito più di qualche problema nelle ultime settimane per le assenze in contemporanea di Asllani e Calhanoglu: Inzaghi ha adattato Zielinski e Barella in quel ruolo ma ora il peggio sembra passato. La società comunque ha pensato a se e come eventualmente intervenire per il futuro e tanti registi sono stati accostati ai nerazzurri, su tutti Belahyane dell’Hellas Verona e Ricci del Torino. Cambio di rotta Dopo la partita giocata proprio contro l’Hellas Verona, che ha visto l’Inter trionfare con un decisivo 5-0, il destino di Asllani sembra aver preso una […]

Leggi l’articolo completo Il nuovo regista dell’Inter, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG