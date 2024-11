Le sontuose prestazioni difensive dell’Inter di Simone Inzaghi trovano in Champions League la loro massima espressione. Ora i numeri fanno davvero statistica e rappresentano una base solidissima su cui costruire. Nel cuore della competizione più prestigiosa per club al mondo, la Champions League, l’Inter si distingue come un baluardo di impenetrabilità. La squadra, sotto la guida da Simone Inzaghi, ha raggiunto un traguardo notevole dopo la terza vittoria consecutiva per 1-0. Il momentaneo primato in classifica in Champions sta rispecchiando l’impegno e la coesione di una difesa solida e determinata. Questa performance difensiva, unita ai problemi fisici affrontati da alcuni giocatori chiave, pone l’Inter in una luce sia di rigore tattico che di resilienza fisica, delineando un percorso europeo lodevole finora, ma con sfide e aspirazioni ancora aperte. Sfide all’orizzonte Nonostante la solida prestazione in Europa, l’Inter affronta sfide significative in termini di infortuni tra i suoi difensori. Benjamin Pavard […]

