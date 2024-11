L’esterno sinistro dell’Inter Federico Dimarco ha presentato il match di domani. Federico Dimarco ha parlato in conferenza stampa della gara di domani sera contro il Lipsia. “Dobbiamo fare una grande partita contro una squadra forte, servirà una grande prestazione”. Sulla partita “La Champions è una delle competizioni più belle e dà tanti stimoli. Servirà una grande partita, abbiamo affrontato avversari di grandi livello e fatto 10 punti. Ne servono altri tre per avvicinarci all’obiettivo”. Il rendimento dell’Inter in questo inizio di stagione “L’anno scorso è stata una stagione incredibile, ma bisogna metterla da parte. Siamo partiti bene, siamo a -1 dalla vetta e siamo vicini al passaggio del turno in Champions. Non penso ci siano stati cali fisiologici, ci sta che pareggi o perdi. Poi sei l’Inter e fa rumore, ma dobbiamo continuare così”. Il suo modo di giocare “Tutte le occasioni che creo nascono dal lavoro di squadra, cerco […]

