L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha espresso il suo parere sull’attuale momento della sua squadra. Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa di Inter-Lipsia e non solo. “Lavoriamo per dare soddisfazione a tifosi e società, vincendo trofei. Abbiamo fatto nove vittorie e due pareggi nelle ultime undici e nonostante questo siamo lì con le altre perché corrono come noi”. “Quest’anno sarà ancor di più un lungo viaggio perché le rivali si sono rafforzate e tutte vogliono, come noi, arrivare più in altro possibile”. Sui tedeschi “Fanno la Champions da sei anni, sono arrivato fino in semifinale e fino a sabato erano la seconda miglior difesa in Bundesliga. In questa Champions avrebbe meritato di più. E’ una squadra molto ben riconoscibile, ho incontrato il loro allenatore quando era al Salisburgo. In campionato sono stati secondi per tredici partite e ora sono terzi. Sono molto forti”. Le polemiche sulle decisioni arbitrali “Ho già […]

