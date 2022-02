Lo sguardo del centrocampista cileno è già alla prossima sfida di Champions League: ai nerazzurri servirà un’impresa per qualificarsi.

La prova di ieri sera di Arturo Vidal è stata molto più che incoraggiante. I tifosi hanno finalmente apprezzato la versione migliore del guerriero ex Juve. Nonostante la sconfitta, King Arturo non molla e guarda oltre, come si può leggere sul suo profilo Instagram: “Abbiamo perso la prima battaglia, ma restano 90 minuti per ribaltare tutto, conquistare una grande vittoria e restare in corsa per la Champions. Daremo la vita per questo: lo dobbiamo a noi, alla nostra gente e a questo immenso club”.

Parole forti e un richiamo valido per squadra e tifosi. Sognare non costa nulla e dopo la prestazione di ieri sera, tutto è davvero possibile. Il Liverpool ad Anfield è un avversario “ingiocabile” ma la squadra di Inzaghi coltiva ancora la speranza di una notte da incorniciare.

