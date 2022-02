Il giornalista applaude i nerazzurri nonostante il pesante ko che compromette la qualificazione ai quarti di finale di Champions.

Un’Inter più matura e che non avrebbe meritato questo pesante ko. Paolo Condò nel post partita di Inter-Liverpool a Sky Sport dice la sua sulla prova dei nerazzurri. “L’Inter è stata all’altezza della situazione, è mancato solo il gol e non è poco. Ha perso immeritatamente, in molti dei suoi elementi e collettivamente ha giocato la miglior partita della stagione.

L’Inter deve capire che se fa una bellissima partita per 70 minuti e comunque esce sconfitta per 2-0, è il segnale che manca qualcosa. Questo qualcosa non so se va reperito sul mercato o nel lavoro dell’allenatore, ma qualcosa manca“. Una lezione che sarà utile ai nerazzurri per ripartire in campionato.

