I nerazzurri oggi giocheranno la prima gara non ufficiale della stagione, un appuntamento diventato classico negli ultimi anni.

L’appuntamento estivo tra Inter e Lugano è abbastanza spesso il primo match amichevole per la formazione allenata da Simone Inzaghi. Chiaramente l’allenatore piacentino, fresco di rinnovo contrattuale, non avrà a disposizione molti dei titolari assenti per gli impegni con le rispettive nazionali.

La partita

L’incontro si disputerà con calcio d’inizio alle 18 presso il Bper Training Center, che altro non è che il nuovo nome del Suning Training Center, insomma si giocherà ad Appiano Gentile. I giocatori impegnati con le nazionali per gli Europei e la Copa America non ci saranno ma Inzaghi ed i tifosi avranno l’opportunità di vedere all’opera i nuovi acquisti e i giovani provenienti dalla Primavera.

Mehdi Taremi

Dove vederla

Nonostante la curiosità dei tifosi sia tanta, l’incontro con il Lugano si svolgerà senza la diretta televisione o streaming, rendendo impossibile seguire in tempo reale l’andamento della partita. Saranno tuttavia disponibili gli highlights su canali ufficiali dei club, permettendo così di recuperare i momenti salienti dell’incontro.

Così in campo i nerazzurri

L’Inter secondo Calciomercato.com dovrebbe schierarsi col solito 3-5-2 che vede Josep Martinez tra i pali. La difesa dovrebbe essere composta da Bisseck, Vanheusden e Fontanarosa. A centrocampo dovremmo trovare Aidoo, Akinsamiro, Agoumé, Mkhitaryan e Carlos Augusto, mentre in attacco Taremi dovrebbe affiancare Correa. Una disposizione che riflette la necessità di Inzaghi di adattarsi alle circostanze, inserendo nuovi elementi come Josep Martinez e Mehdi Taremi nella struttura del gioco nerazzurro.

